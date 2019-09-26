Haberler » Güncel » Haber

Vefat eden mesai arkadaşları için lokma hayrı yaptılar

Muğla'da geçtiğimiz ay vefat eden Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli İbrahim Çakal için mesai arkadaşları tarafından lokma hayrı yapıldı.

26.09.2019 14:13Vefat eden mesai arkadaşları için lokma hayrı yaptılar
Muğla'da geçtiğimiz ay vefat eden Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli İbrahim Çakal için mesai arkadaşları tarafından lokma hayrı yapıldı.

Menteşe Kurşunlu Cami Meydanı'nda gerçekleştirilen hayır programına; Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Cumhuriyet Savcı ve Hakimleri, adliye personeli, merhumun Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan mesai arkadaşları katıldı.

29 yaşında evinde hayatını kaybeden İbrahim Çakal için düzenlenen lokma hayrı sırasında duygusal anlar yaşandı. - MUĞLA

Kurşunlu, Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:30 "Depremlere milli güvenlik sorunu gibi bakmak gerekiyor"
14:30 İstanbul'da büyük paniğe neden olan deprem çevre illerde de hissedildi
14:30 "Hedefimiz Süleymaniye'yi Floransa gibi yapmak"
14:30 İstanbul'da korkutan deprem: Valilikten açıklama geldi
14:29 Kıran-4 operasyonu başladı
14:28 İstanbul Valiliği: "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar...
14:28 Kayak merkezi yolu genişletme çalışmaları devam ediyor