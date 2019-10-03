Haberler » Güncel » Haber

Vefat eden öğretmen için lokma hayrı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, mayıs ayında vefat eden Şaherter Gürle'in ruhu için lokma dağıtıldı.

03.10.2019 17:27Vefat eden öğretmen için lokma hayrı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, mayıs ayında vefat eden Şaherter Gürle'in ruhu için lokma dağıtıldı.

Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Şahester Gürlen geçtiğimiz mayıs ayında kansere yenik düşerek vefat etmişti. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması ile okul yönetimi ve öğrenciler, kansere yenik düşerek vefat eden öğretmenleri anısına okulda lokma yaparak, dua okuttu.

Vefatından önce Eğitim-İş Sendikası Gelibolu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi de olan Şahester Gürlen için lokma dağıtımına Eğitim-İş Sendikası Gelibolu Şube Başkanı Dr. Burcu Topçu ve sendika yönetimi de katıldı. - ÇANAKKALE

Anadolu Lisesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:57 Siber güvenlik uzmanı demircan'dan mavli balina uyarısı
22:56 7. Ulusal Fıtık Kongresi başladı
22:56 Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği...
22:56 (Ek Görüntü)JÜPİTER VE AY BİRBİRİNE EN YAKIN KONUMDA TÜRK BAYRAĞI'NI ANDIRDI
22:54 Mısır'da gözaltına alınan bazı yabancılar serbest bırakıldı
22:54 Spor istanbul başakşehir teknik direktörü okan buruk maç sonu konuştu
22:54 Spor borussia mönchengladbach teknik direktörü marco rose'un açıklamaları