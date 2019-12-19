Haberler » Güncel » Vefat eden polis memuru için tören - Haber

Vefat eden polis memuru için tören

Dün vefat eden polis memuru Remzi Yıldız için İstanbul Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

19.12.2019 20:07 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:11
Dün vefat eden polis memuru Remzi Yıldız için Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
İzinli olduğu günde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Yıldız için İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni yapıdı.
Törene Yıldız'ın ailesinin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda meslektaşı katıldı.
Helallik alınmasının ardından Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi memleketi Elazığ'a gönderildi.
Vefat eden polis memuru için tören

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:57   PROF. DR. SEYYAL AK (RUAMLI ATLARIN GÖMÜLMESİ) BULUNDUĞU YERDE YOK ETMEMİZ GEREKİYOR - Haber
20:56   Spor muhammet arslantaş: hedefimiz üç kulvarda da şampiyonluk - Haber
20:56   BM, 2,4 milyon Filistinlinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı - Haber
20:56   Libya Bakanlar Kurulu, Türkiye ile imzalanan güvenlik anlaşmasının aktifleştirilmesini onayladı - Haber
20:54   Antalya'da eşini ve kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Haber
20:10   İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:25   4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
19.12.2019 20:59:06