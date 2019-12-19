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Vefat eden polis memuru için uğurlama töreni düzenlendi

İZİNLİ olduğu gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayan polis memuru Remzi Yıldız'ın cenazesi, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi.

19.12.2019 19:17 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:17 Vefat eden polis memuru için uğurlama töreni düzenlendi
İZİNLİ olduğu gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayan polis memuru Remzi Yıldız'ın cenazesi, Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen uğurlama törenine İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, mesai arkadaşları ve vefat eden polis memuru Remzi Yıldız'ın ailesi katıldı. Helallik alınmasının ardından Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi uçakla memleketi Elazığ'a gönderildi.

 


- İstanbul

Mustafa Çalışkan, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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