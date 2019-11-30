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Vefat eden taraftarın motosikleti Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir süre önce hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Cüneyt Doğruer'in özel üretim motosikletini, Beşiktaş Müzesi adına devraldı.

30.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:52Vefat eden taraftarın motosikleti Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek

Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir süre önce hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Cüneyt Doğruer'in özel üretim motosikletini, Beşiktaş Müzesi adına devraldı.

Siyah-beyazlı kulübün bugün Vodafone Park'ta yaptığı divan kurulu toplantısı sona erdikten sonra, Erkan Doğruer, vefat eden kardeşi Cüneyt Doğruer'in 1903 parçadan üretilen ve kartal motifleriyle bezenmiş motosikletin anahtarını, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye teslim etti. Motosikletin Beşiktaş Müzesi'nde sergileneceği açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Motosikletin görüntüsü

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Erkan Doğruer'in motosikletle görüntüsü



Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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