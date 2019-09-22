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Vefat edenler anısına fidan diktiler

Elazığ'ın Keban ilçesinin Taşkesen köyünde bir yıl içerisinde köyün nüfusuna kayıtlı vefat edenlerin anısına meyve fidanı dikilerek, helva ikramında bulunuldu.

22.09.2019 15:32Vefat edenler anısına fidan diktiler
Elazığ'ın Keban ilçesinin Taşkesen köyünde bir yıl içerisinde köyün nüfusuna kayıtlı vefat edenlerin anısına meyve fidanı dikilerek, helva ikramında bulunuldu.
Taşkesen Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl köy nüfusuna kayıtlı olan kişilerin vefat etmesi durumunda, bundan sonra her yıl eylül ayında ölenlerin anısına meyve fidanı dikilmesi ve helva dağıtılması kararı alındı.
Alınan karar uyarınca, son 1 yıl içerisinde köy nüfusuna kayıtlı hayatını kaybeden 4 kişinin anısına dernek tarafından fidan dikildi, köy parkında köylülere helva dağıtıldı.
Dernek Başkanı Eyyüp Daşkan, bu yıl ilk defa böyle bir uygulama yaptıklarını belirterek, aldıkları kararı her yıl uygulayacaklarını söyledi.
Daşkan, "Diktiğimiz fidanların yanına hayatını kaybedenlerin isim levhalarını astık, Bu sonra daha geniş çapta olacak. Yeşili doğayı sevdiğimiz için böyle bir karar aldık. Geriye güzel şeyler bırakmak istedik." dedi.

Elazığ, Keban, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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