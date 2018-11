Vefatının 35. Yılında Serdengeçti

15 Kasım 2018 Perşembe 14:04



Siyasetçi, yazar ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti, vefatının 35. yılında düzenlenen panelle Esenler'de anıldı.Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi işbirliğiyle "Vefatının 35. Yılında Osman Yüksel Serdengeçti Paneli" düzenlendi."Serdengeçti" dergisinin sahibi, siyasetçi, yazar ve gazeteci Serdengeçti, Özcan Ünlü'nün moderatörlüğünü üstlendiği, Muzaffer Doğan ve Ali Özcan'ın konuşmacı olduğu panelde ele alındı. Panelde, Serdengeçti'nin hayatı, verdiği mücadele, meslek yaşamı ve Necip Fazıl Kısakürek'le olan hatıraları konuşuldu.Onlar 'aksiyon adamları'Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş'ın selamlama konuşmasının ardından moderatör Özcan Ünlü, bu panelle Serdengeçti hakkında bazı parantezler açmaya çalıştıklarını kaydederek şunları aktardı:"Altmış altı yıllık ömrünü Allah, vatan ve millet mücadelesi için vakfetmiş birisinden bahsediyoruz. Bu ömründe kendinden, malından, mülkünden her şeyinden vazgeçmiş, koskoca bir vata aşkını sığdırmış. Necip Fazıl Kısakürek, Serdengeçti ve onların yolundan giden diğerlerine ben 'Aksiyon Adamları' diyorum. En önemlisi konuşmanın en zor olduğu zamanda bu insanlar hiç susmamıştır. İsimlerini kalplerimiz titreyerek yad ediyoruz. Bizim için konuşmak çok kolay biz, iletişimin ve bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bir dönemdeyiz. Bu insanlar kendi devirlerinin sözcüsü, o yüzden çok saygıdeğerler. 'Haksızın karşısında susan dilsiz şeytandır' sözü, Osman Yüksel Serdengeçti şahsında ete kemiğe bürünmüştür."Herkes sustu, onlar susmadıPanelist Muzaffer Doğan, Necip Fazıl ve Osman Yüksel Serdengeçti ile ilgili hatıratlardan kesitler aktararak Serdengeçti'nin, Üstad Necip Fazıl'la da çok iyi dost olduğunu ve adeta kaderlerinin çakıştığını ifade etti. İki üstadın birçok kere hapishane duvarlarını beraber paylaşmış olduklarını söyleyen Doğan, "1952'de Malatya hadisesi vuku bulunca, Ahmet Emin Yalman'ı vuran genç liseli, Hüseyin Üzmez'in evinde, Necip Fazıl'ın çıkardığı 'Büyük Doğu' ve Serdengeçti'nin çıkardığı 'Serdengeçti' dergileri bulununca, ikisi birden tutuklanarak Malatya cezaevine konulmuş. İki seneye yakın orada yatmışlardır. İkisinin de çok ortak tarafı var, her şeyden önce ikisi de dava adamı ve hereksin sustuğu bir dönemde onlar susmamışlar. Dergi çıkarmışlar ve hakikati en görülür ve duyulur hale getirmişler. Önümüze ışık düşüren iki büyük insandır" diye konuştu.Davetlilere "Bayrak Adam" BelgeseliPanelist Yrd. Doç. Dr. Ali Özcan ise Osman Yüksel Serdengeçti'nin hayatını anlattı. Can Yalçın'ın Serdengeçti'nin şiirlerinden seçmeler seslendirdiği programın sonunda, Serdengeçti'nin hayatını anlatan "Bayrak Adam" belgeseli katılımcılara dağıtıldı. - İSTANBUL