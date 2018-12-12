Vega Sevilen Şarkılarıyla Babylon'da

Deniz Özbey ve Tuğrul Akyüz'den oluşan elektro-pop ve elektro-rock grubu Vega, "Tamam Sustum", "Tatlı Sert" ve "Hafif Müzik" albümleriyle 22 yıllık müzik hayatlarında kült mertebesine yerleşti.

Grup, verdiği 12 senelik aradan sonra geçtiğimiz yıl "Delinin Yıldızı" albümüyle dinleyicileriyle yeniden buluştu. Albüm iTunes en çok satan albümler listesinde bir numaraya kadar yükselen albümünde yer alan yeni parçaların yanı sıra, geçmişten sevilen şarkılarını da Babylon'da seslendirecek.