Vegan beslenme diyabet riskini düşürüyor

Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, vegan beslenmenin 'tip 2' diyabete yakalanma riskini azalttığını ortaya koydu.

T.H. Chan Halk Sağlığı Fakültesi'nde yapılan araştırmada, yeşil bitki temelli beslenme tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

Araştırmacılar etsiz beslenmenin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de azalttığını vurguladı.

Slash Gear internet sitesinin haberine göre araştırmacılar, 23 bin tip 2 diyabet hastası olan, bitkiden yana zengin ve sağlıklı beslenen 307 binden fazla katılımcıyı inceledi.

Araştırmalar sonucunda, hayvansal ürünlerden uzak durarak bitki ağırlıklı beslenen kişilerin diyabete yakalanma riskinin yüzde 23'e kadar düştüğü saptandı.

Ancak araştırmacılar, bitki temelli beslenmenin sağlıklı yiyecekler tüketilmediği sürece diyabet riskini düşürmeyeceğini vurguladı. Örneğin, et ve süt ürünleri içermeyen ancak yoğun işlenmiş gıdalar ve atıştırmalıklar da sağlıksız gıda kategorisinde değerlendiriliyor.

Araştırma sonuçlarının yayımlandığı makalede, sebze, meyve, tahıl, balık, fındık ve az miktarda da olsa hayvansal ürün, un, şeker ve patates tüketilmesinin de faydalı olduğunun altını çizildi.

Kaynak: DHA