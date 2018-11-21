Vehbi Koç Ortaokulu'nda Mevlid-i Nebi Programı

'Peygamberimiz ve Gençlik' teması üzerine düzenlene kutlama Programı kapsamında; Vehbi Koç Ortaokulu ve İmam Hatip öğrencilerinin sergilemiş olduğu tiyatro gösterileri, ilahi ve şiir dinletisi, kırk hadis oratoryosu ve kuran tilaveti okundu. Programda sonunda okul içerisinde kırk hadis ezberleme yarışmasında dereceye girenlere İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük ve İlçe Müftüsü Şenol Şahin tarafından ödülleri takdim edildi.

Program öğrenciler tarafından hazırlanan çizimlerle kırk hadis resim sergisi gezilerek tamamlandı.