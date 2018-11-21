Vehbi Koç Ortaokulu'nda Mevlid-i Nebi Programı

Vehbi Koç
Ortaokulu, İnönü
İHO öğrencileri ve okul öğretmenleri tarafından 2018 yılı Mevlid-i Nebi Programı gerçekleştirildi.
'Peygamberimiz ve Gençlik' teması üzerine Vehbi Koç Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen kutlama programı kapsamında, Vehbi Koç Ortaokulu ve imam hatip öğrencilerinin sergilemiş olduğu tiyatro gösterileri, ilahi ve şiir dinletisi, kırk hadis oratoryosu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Program sonunda okul içerisinde kırk Hadis ezberleme yarışmasında dereceye girenlere İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük ve İlçe Müftüsü Şenol Şahin
tarafından ödülleri takdim edildi.
Program öğrenciler tarafından hazırlanan çizimlerle kırk hadis resim sergisi gezilerek tamamlandı. - ESKİŞEHİR
İnönü
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:51