Vehbi Koç Vakfı'nın yeni sergi mekânı

"MEŞHER" EYLÜL'DE İSTİKLAL'DE!

Osmanlı Türkçesi'nde sergi mekânı anlamına gelen Meşher, Orta Çağ'dan günümüze uzanan geniş zaman dilimi içinde, seramikten avangart resme, fotoğrafçılık tarihinden tasarıma, çok çeşitli konulara odaklanan kapsamlı programlaması ve disiplinlerarası yaklaşımıyla Türkiye'nin önde gelen sanat kurumları arasında yerini almaya hazırlanıyor. Meşher'in 13 Eylül 2019'da açılacak olan "Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa'dan Çağdaş Seramik" başlıklı ilk sergisi ise, geçmişten günümüze anlatılan hikâyelerden ilham alan seramik eserler ile adeta kil ve toprağın insanlık tarihindeki izini sürüyor.

50'inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Vehbi Koç Vakfı (VKV), 2010 – 2019 yılları arasında Arter'e ev sahipliği yapan İstiklal Caddesi'ndeki Meymenet Han binasında "Meşher" adıyla yeni bir kültür ve sanat kurumu açıyor. Osmanlı Türkçesi'nde sergi mekânı anlamına gelen adıyla Meşher, tarihi araştırmalardan güncel sanata uzanan kapsamlı sergilerinin yanı sıra atölye ve konferans gibi etkinlik serileriyle zamanlar ve kültürler arasında yeni diyalogların başlatılmasını destekleyecek.

Üç kata yayılan 500 metrekarelik sergi alanı ve etkinlikler için bulunan 75 metrekarelik faaliyet alanı ile Meşher'deki sergiler, Orta Çağ'dan günümüze uzanan geniş zaman dilimi içinde çok çeşitli konulardaki programı, araştırmaya dayalı akademik yönü ve yayınlarıyla bir referans noktası da olacak. Ziyaret, etkinlik ve sergi turlarının ücretsiz gerçekleşeceği Meşher, Pazartesi hariç haftanın altı günü ziyaret edilebilecek.

MİT, EFSANE VE MASALLARIN ODAĞINDA ÇAĞDAŞ SERAMİĞE DAİR ÖZLÜ BİR İNCELEME

Meşher, küratörlüğünü Catherine Milner'ın üstlendiği ilk sergisi "Kalıpları Aşınca" ile İstanbul'un sanatla iç içe olacağı Eylül ayında ziyarete açılacak. Bu ilk sergi, İngiltere'de ilham verici ve yenilikçi bir sanat merkezi olan Messums Wiltshire ve Meşher'in iş birliği ile hazırlandı. Odağında mitlerin, efsanelerin ve masalların yer aldığı sergide 13 sanatçının eserleri yer alıyor. Serginin kataloğu için önsözü kaleme alan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, şu ifadelere yer verdi: "İznik, Kütahya ve Çanakkale çini ve seramiklerini toplamaya başladığım 90'lı yılların sonundan bu yana kile duyduğum özel meraktan ötürü, Meşher'in ilk sergisi 'Kalıpları Aşınca'nın, öncü sanatçılarıyla çağdaş seramiğe dair özlü bir inceleme teşkil ediyor olmasından bilhassa memnuniyet duyuyorum. Kil ve seramiğin Anadolu ve Türkiye'deki uzun tarihi de göz önünde bulundurulduğunda, şahsi umut ve inancım, bu sergide yer alan büyüleyici yapıtların, gelecek kuşakların seramikle çalışacak genç sanatçı ve sanatçı adaylarına bir esin kaynağı olmasıdır."

MEŞHER, İLHAM VERİCİ BİR DİYALOG ZEMİNİ HAZIRLAYACAK

Uzun yıllardır Vehbi Koç Vakfı bünyesinde sanat ve kültür alanında sergi ve yayın projeleri üzerine çalışmalar yürüten Bahattin Öztuncay, İstiklal Caddesi'ndeki bu yeni sergi mekânının direktörlüğünü üstlenirken, yaptığı açıklamada Meşher'i şöyle anlattı: "Gerek ulusal gerekse uluslararası uzmanlar ve kurumlar ile yürüteceğimiz iş birlikleri, ağırlıklı olarak kurum içinde kurgulayacağımız ve üreteceğimiz sergiler ile Türkiye'de ve yurt dışında ilham verici bir diyalog zemini sağlamayı hedefliyoruz."

Bir Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan Meşher'in 13 Eylül'de başlayacak açılış sergisi 22 Aralık 2019'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergi açılışı ile eş zamanlı ve aynı başlıkları taşıyan bir İngilizce ve bir Türkçe yayın da okurlarla buluşacak.