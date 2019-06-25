Vehbi Varlık: Hayalim Anadolu'daki ilk endüstriyel mutfak şirketini kurmaktı

NOSAB İdari Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere, NİLSİAD Yönetim Kurulu ve NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın Aras , NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan ile BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Fahrettin Gülener , İskender İskenderoğlu gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda bölge sanayicisi ve insanı katıldı.

NİLSİAD Yönetim Kurulu ve NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın Aras ile NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez'in kısa selamlama konuşmalarının ardından, gazeteci Elif Sezgin'in moderatörlüğünde iş insanlarıyla tecrübelerini paylaşan İnoksan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık; iş hayatından eğitimin önemine, Türkiye ve Bursa 'daki aile işletmelerinin yapılarından hedeflerine varıncaya kadar çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

"Meslek lisesi mezunlarını sanayiye özendirmeliyiz"

Mesleki eğitimin önemine vurgu yapan Varlık, meslek lisesi mezunu öğrencileri sanayiye çekmek için çalışmak gerektiğini söyledi. Varlık, "Meslek liselerinin üzerine düşmeliyiz. SİAD'lar ve meslek liseleri ortak projeler üretmeli, sanayinin gereklerine göre eğitim revizyonları gerçekleştirmeliyiz. Bu anlamda BTSO'nun başlattığı 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi'ni oldukça değerli buluyorum. Ancak bizim de iş insanları olarak, meslek lisesi mezunu öğrencileri sanayiye özendirecek hamlelerde bulunmamız gerekiyor" dedi.

"İnoksan Türkiye'de birçok ilki başardı"

Lise ve üniversite yaşamı boyunca hem okuyup hem çalıştığını belirten Varlık, "İlk işimde üretimin, pazarlamanın her kademesinde yer aldım. Bunu gönüllü olarak yaptım ve bu bana gelecek iş hayatımda önemli kazanımlar sağladı. Ancak hayalim Anadolu'daki ilk endüstriyel mutfak şirketini kurmaktı. Bunun için İstanbul 'daki işimi bırakıp Bursa'ya geldim ve İnoksan'ı kurdum. O günden bu yana, Türkiye'de mutfak sektöründe birçok ilke imza attık. TUSİD çatısı altında sektörü bir araya getiren bir dernek kurduk. Bunun yanı sıra, 1995'te Türkiye'deki ilk aşçılar yarışmasını düzenledik. İnoksan Akademi ile aşçılarımıza eğitimler verdik ve ürünlerimizi kullandırma fırsatı verdik. Türk lezzetiyle Türk mutfağını dünyaya tanıtmak için çıktığımız bu yolda, önemli başarılar kazandık. Gelecek dönem hedefimiz olan yurt dışı satış oranımızı yüzde 50'ye ulaştırma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

"Yeni nesilleri vakit kaybetmeden işe hazırlamalısınız"

Aile şirketleri hakkında değerlendirmelerde de bulunan Varlık, "Türkiye'deki işletmelerin yüzde 95'i aile şirketi, bu şirketlerin yüzde 70'i ne yazık ki ikinci nesle geçemiyor. Bu şirketler aynı zamanda milli sermayelerimiz ve bunların kapanması ülke için de kötü bir durum. Bunun için yeni nesilleri vakit kaybetmeden işe hazırlamalısınız. Çocuklarınızı yetiştirmeli, gerekli zamanlarda gerekli yetkileri ve sorumlulukları vermelisiniz. Ben bunu bir milli mesele olarak görüyorum. Diğer yaptığımız yanlışlardan bir tanesi de şirketi ailenin kasası olarak görmektir. Bu kurumsallıktan uzak bir durum" ifadelerini kullandı.

Varlık'tan başarı önerileri

Başarıya dair önerilerini iş insanlarıyla paylaşan Varlık şöyle konuştu; "Hedeflerinizi belirleyin. Risk alın. Vazgeçmeyin. İşinizde fark yaratın, sürekli gelişmenin ve iyileştirmenin yollarını arayın. Her zaman güçlü ve pozitif olun ve dış görünümünüze daima özen gösterin."

Söyleşinin ardından iş insanlarının sorularını da yanıtlayan İnoksan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık'a, NİLSİAD Yönetim Kurulu ve NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın Aras ve NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez tarafından, adına dikilen ağacın sertifikası verildi.