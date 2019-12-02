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Vekil Akyol spor yatırımlarını inceledi

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, maliyeti 6 milyon 50 bin TL'yi bulan Yalova Atatürk Stadyumu, 90. Yıl Spor Salonu'nun yanı sıra Amatör Saha 1 ve 2'de yenileme çalışmalarını inceledi.

02.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:14Vekil Akyol spor yatırımlarını inceledi
AK Parti Meliha Akyol, maliyeti 6 milyon 50 bin TL'yi bulan Yalova Atatürk Stadyumu, 90. Yıl Salonu'nun yanı sıra Amatör Saha 1 ve 2'de yenileme çalışmalarını inceledi.

Akyol, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ile Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Murat Altuntaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yatırımların takipçisi olacağının bilgisini veren AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, "Birkaç ay önce Yalova'mızın çok ihtiyacı olan spor yatırımları için bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yaparak 6 milyon 50 bin TL'ye yakın yatırımı aktardık. Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, Spor Hizmetleri Müdürümüz ve bizlerin takibiyle incelemede bulunduk. Amatör sahalarımızdaki ışıklandırma son sistem. Suni çim ve Atatürk Stadyumundaki çim FİFA onaylı ve onun kontrolüyle birlikte hazırlanıyor. Gelip gördük. Çok memnun olduk. Yalova Atatürk Stadyumumuz için tartan pist talepleri var. Maliyeti 2 milyon TL'yi buluyor. Bununla ilgili de çalışmaların takipçisi olacağız. Tribünleri de elden geçirerek Yalova'mıza modern bir tesis kazandıracağız" şeklinde konuştu. - YALOVA

Milletvekili, AK Parti, Yalova, Spor

Kaynak: İHA

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