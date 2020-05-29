Vekil Bekle, cuma namazını imam hatip lisesinde kıldı

Korona virüs salgını tedbirleri ile ara verilen cuma namazları yine tedbirler gereği camiler ile birlikte imam hatip okullarında kılınmaya başlandı.

Vekil Bekle, cuma namazını imam hatip lisesinde kıldı
29.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:37
Korona virüs salgını tedbirleri ile ara verilen cuma namazları yine tedbirler gereği camiler ile birlikte imam hatip okullarında kılınmaya başlandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir'de ilk cuma namazını Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Lisesi bahçesinde kıldı. Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "Yaklaşık 2 aydır her cuma vakti olduğunda özlemle, hasretle cuma namazlarını bekledik. Şimdi ise camilerden uzak, buruk geçen mübarek Ramazan ayı sonrası ilk cumayı imam hatip okulumuzun bahçesinde sosyal mesafeye dikkat ederek kılmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Allah bir daha böyle ayrılık göstermesin. Rabbim hastalarımıza şifa versin" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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