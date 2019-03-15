Vekil Çekti Başkan Selam Etti

Bu görüntülerden birisi de Karşıyaka'da yaşandı. Bir vatandaş, İmbatlı Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay ve İzmir Milletvekili Atila Sertel'in yanına gelerek, Menderes'te partileri için ter döken Belediye Başkan Adayı Mustafa Kayalar'a destek mesajı göndermelerini istedi.

Gazeteci milletvekili Atila Sertel, vatandaşın elindeki cep telefonunu alarak kendisinden Cemil Tugay'ın yanına geçmesini istedi. Daha sonra Tugay ve vatandaşın videosunu çeken Sertel, birlikte selam göndermelerini istedi. Tugay, Menderes'te mücadele veren Kayalar'a başarılar dilerken Sertel'le de "Gazetecilik refleksi devam ediyor" diyerek şakalaştı. Sertel ise, "Gazetecilik mesleği ölene kadar bırakılmaz" yanıtını verdi. Öte yandan mahalle ziyaretlerinde vatandaşın ilgisinden memnun olduğunu belirten Cemil Tugay, iyi bir belediye başkanı olacağını belirterek, "Karşıyakalıların gönülleri rahat olsun. Bana bu muhteşem ilçeyi rahatlıkla emanet edebilirler. Sahip çıkacağımı bilmelerini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler