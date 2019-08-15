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Vekil eline tırmık alıp ürünleri patosa vurdu

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, toplanan ekinleri arpa ve samanı birbirinden ayırmak için kullanılan patos makinesine tırpanla attı.

15.08.2019 15:27 Vekil eline tırmık alıp ürünleri patosa vurdu
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, toplanan ekinleri arpa ve samanı birbirinden ayırmak için kullanılan patos makinesine tırpanla attı.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal bir dizi ziyaretler kapsamında Eflani ilçesine bağlı Soğucak Köyü'ne gitti. Köylülerle bir araya geldikten sonra yaşanılan sıkıntıları dinleyerek çözümler üretilmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını belirtti. Geri dönüş yaptığı sırada patos makinesi ile çalışan çiftçileri gören Ünal, aracından inerek eline aldığı tırpanla, arpa ve samanı birbirinden ayıran patos makinesine toplanan ekinleri attı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Ünal büyük beğeni topladı. Çiftçilerle yaptığı sohbette, her zaman onlarla birlikte olacağını ve gerekli destekleri vereceklerini belirten Ünal, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KARABÜK

Cumhur Ünal, AK Parti, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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