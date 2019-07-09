Vekil Gözgeç'in yoğun Bursa mesaisi

Güne, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Olağan Genel Kurul'un ardından Bursa Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçilen Şevket Orhan'ı ziyaret ederek başlayan Vekil Gözgeç, Kent Konseyi'nin kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirmek için önemli çalışmalara imza attığını, Başkan Orhan döneminde de bu çalışmaların süreceğine inandığını söyledi.

Ardından Osmangazi ilçesindeki Kemerçeşme, Yeşilova ve Başaran Mahallelerini ziyaret eden Vekil Gözgeç, burada mahalle muhtarları Sedat Topaloğlu, Fahir Demir ve İsmail Yılmazlar ile görüşerek mahallelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vekil Gözgeç mahallelerin yöneticileri ve vatandaşla da bir araya gelerek, 31 Mart Yerel Seçimlerindeki destekleri için teşekkür etti.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ BAŞKAN AKTAŞ'A İLETTİ

Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek hastane Başhekimi Dr. Rüstem Rızaoğlu ve hastane yönetimiyle istişarelerde bulunan Milletvekili Gözgeç, sonrasında hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek, şifa diledi.

Son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı da ziyaret eden Vekil Gözgeç, 31 Mart seçimlerinde Bursalıların oylarıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Alinur Aktaş'a hayırlı olsun dileklerini sunarak, mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşların talep ve beklentilerini Başkan Aktaş'a iletti.