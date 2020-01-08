Haberler » Güncel » Vekil Işık'tan Emniyet Müdürü Yüce'ye ziyaret - Haber

Vekil Işık'tan Emniyet Müdürü Yüce'ye ziyaret

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, yeni Gemlik Emniyet Müdürlüğü binasını ziyaret etti.

08.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:19Vekil Işık'tan Emniyet Müdürü Yüce'ye ziyaret
AK Parti Zafer Işık, yeni Emniyet Müdürlüğü binasını ziyaret etti.

Işık'a GTSO Meclis üyesi Mehmet Anar da eşlik ederken, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, Işık ve Anar'a binayı gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yeni yerine taşınan Emniyet Müdürlüğüne hayırlı olsun ziyaretine gelen Milletvekili Zafer Işık, "Gemlik'e son zamanlarda önemli değerler kazandırıldı. Gemlik'teki kurumların da yeni binalarda hizmet vermesi bizleri memnun ediyor. Gemlik büyüyecek ve değeri artacak. Yerli otomobil fabrikasının ilçemizde yapılacak olması, ilçe adına büyük avantaj. İlçemizde de kurumlarımızın bu konuda desteklerini görmek hepimizi memnun ediyor. Bu gururu, hep birlikte paylaşıyoruz. Gelişen Gemlik adına emniyetimizin üzerine de sorumluluk düşüyor, emniyetimizin bu sorumluluğu kaldırabileceğini biliyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzün daha kullanışlı bir binada görev yapması, ilçemiz adına da kazanç olmuştur. Hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Milletvekili, Zafer Işık, Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:54  TürkAkım Projesi Açılış Töreni -Enerji Bakanı Dönmez - Haber
15:54  Antalya'nın 2020 hedefi, 17 milyon turist - Haber
15:54  Erdoğan: "TürkAkım, Rus dostlarımızla büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkiler hem de enerji... - Haber
15:49  Mersin'de kuvvetli yağış ekili alanları vurdu - Haber
15:49  Üniversitedeki patiler yuvasız kalmadı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
14:35  Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi - Haber
13:14  Çin'den, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme sonrası itidal çağrısı yaptı - Haber
13:07  Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar - Haber
8.01.2020 15:56:22