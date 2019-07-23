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Vekillerden Başkan Karadağ'a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Ahmet Çakır Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

23.07.2019 17:47 Vekillerden Başkan Karadağ'a hayırlı olsun ziyareti
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Ahmet Çakır Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ amaçlarının Malatya'ya ve Hekimhan'a hizmet etmek olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ayrım yapmadan herkese kucak açtıklarını kaydeden Karadağ, ziyaretten dolayı vekillere teşekkür etti. Karadağ'a başarılar dileyen Milletvekili Çakır ise, Hekimhan'ın önemli bir ilçe olduğunu ifade ederek, Başkan Karadağ'ın hizmet anlayışının kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

AK Partili vekili Öznur Çalık ise, Başkan Karadağ'a görevinin hayırlı olmasını temenni ederek AK Parti iktidarları döneminde Hekimhan'a çok önemli hizmetler yapıldığını dile getirdi. - MALATYA

Yıldırım Turan, Hekimhan, Malatya, Karadağ, Güncel

Kaynak: İHA

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