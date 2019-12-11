Vekillerin çakar kullanmasını savunan MHP'li vekile, Şamil Tayyar cevap verdi: Vatandaş çakarsa kötü çakar

Çakar yasağının başlamasıyla birlikte çakar kullanamayan vekiller için Meclis'te yeni düzenlemeyle 600 milletvekiline trafikte geçiş üstünlüğü hakkı tanındı. Geçiş üstünlüğüyle ilgili kamuoyu tepki gösterirken MHP'li Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yeni düzenlemeyi savundu. AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, MHP'li isme tepki gösterdi.

"MAFYA BABALARINDA VAR"

MHP'li Cemal Enginyurt geçiş üstünlüğüyle ilgili, "Türkiye'de mafya babalarının çakarlı arabası var. Bu gündeme gelmiyor, milletvekili gündeme getiriliyor. Bunun kime ne rahatsızlığı var?" demişti.

"SEVGİLİ VEKİLİM..."

Sosyal medya hesabından MHP'li vekilin sözlerine cevap veren Tayyar, "Sevgili vekilim. Endişelerinde haklısın, işin suyu çıktı ama iki yanlıştan da bir doğru çıkmaz. Çakar mevzu kapansın artık. Vatandaş çakarsa kötü çakar" dedi.

ARTIK VEKİLLER DE KIRMIZIDA GEÇEBİLECEK

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre sadece ambulans, itfaiye araçları, suç takibindeki güvenlik araçları ve koruması bulunan araçlar geçiş üstünlüğüne sahipken; geçiş üstünlüğünün sıralandığı maddenin kapsamına milletvekilleri de eklendi.

ÇAKAR YASAĞINDA VEKİLLER DE VARDI

Kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlarla görev yapan kamu görevlilerinin araçlarında çakar lamba yasağı başladı. Yasak kapsamında milletvekilleri de çakar lamba kullanamıyordu.

ÇAKAR YASAĞI BAŞLADI

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem 1 Kasım'da başladı. Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanması yasaklandı. Belediye başkanları, rektörler, kaymakamlar da çakar lamba kullanamayacak.