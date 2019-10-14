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Vekillerin de olduğu hdp'lilerden polise sıcak su ve cam bardaklı saldırı

DİYARBAKIR'daki HDP İl Başkanlığı önünde, 'Barış Pınarı Harekatı'na tepki için bir araya gelen grubun açıklama yapmasına, polis izin vermedi.

14.10.2019 15:08Vekillerin de olduğu hdp'lilerden polise sıcak su ve cam bardaklı saldırı

DİYARBAKIR'daki HDP İl Başkanlığı önünde, 'Barış Pınarı Harekatı'na tepki için bir araya gelen grubun açıklama yapmasına, polis izin vermedi. Milletvekilleri Remziye Tosun ve Dersim Dağ'ın da aralarında olduğu bir grup HDP'li, pencereden polise sıcak su ile cam bardak, tahta ve çeşitli malzemeler attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürdüğü 'Barış Pınarı Harekatı'na tepki için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde açıklama yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Bunun üzerine bir grup HDP'li, parti binasına geçti. Bir süre sonra pencere önüne gelen, HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Dersim Dağ'ın da aralarında olduğu grup, polise saldırıda bulundu. HDP'liler, aşağıda güvenlik önlemi alan polislere sıcak su ile cam bardak, tahta, patates ve soğan attı. HDP'lilerin saldırısı sırasında polisler, kalkanlarıyla korunmaya çalışırken, parti binası önünde oturma eylemi yapan aileler de güvenli bölgeye alındı.



Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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