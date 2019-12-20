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Vektörlerle bilimsel mücadele eğitimi gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) arasında imzalanan vektörlerle etkin mücadele protokolü kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

20.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:32 Vektörlerle bilimsel mücadele eğitimi gerçekleştirildi
Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) arasında imzalanan vektörlerle etkin mücadele protokolü kapsamında eğitim gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezindeki (AKOM) programda, vatandaşların sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürmeleri için haşerelerle mücadele faaliyetlerinin sürdürdüğü anlatıldı.
Küresel ısınmayla yaşanan iklim değişikliklerinin bölgede bulunmayan haşereleri de beraberinde getirdiği aktarılan toplantıda, bu nedenle değişikliklere ayak uydurmak ve sonuçları ile mücadele edebilmek için üniversitelerin bilimsel verileri ışığında ilçe belediyeleriyle koordineli çalışma yürütüldü kaydedildi.
Eğitim toplantısına, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sungur Mehmet Yeni, SAÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Tek Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Serap Süzük Yıldız, SUBÜ Mikrobiyolog Dr. Öğr. Üyesi Nursel Kıratlı Yılmazçoban ve ilçe belediyelerinin temsilcileri katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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