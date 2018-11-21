Velayet Savaşı Başlıyor! Kaan Tangöze, Seçkin Piriler'e Velayet Davası Açacak

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre eşi Seçkin Piriler'i Kıvılcım Ural ile aldattıktan sonra hamile sevgilisi Kıvılcım Ural ile evlenmeye karar veren Duman grubunun solisti rockçu Kaan Tangöze, evliliğin ardından eski eşi Seçkin Piriler'e iki oğlu için velayet davası açacak.
ÇOCUKLARINI GÖSTERMİYOR
Kaan Tangöze tarafından aldatılan Seçkin Piriler 2016 yılında evliliğini bitirmişti. Kıvılcım Ural'ın hamile olduğunu öğrenen Piriler'in yıkıldığı ve yakın arkadaşlarına hala Kaan'ı sevdiğini söylediği haberleri çıkmıştı. Hamilelik haberi sonrasında Seçkin Piriler'in, çocuklarını Kaan Tangöze'ye göstermemeye başladığı iddia edilmişti.
Piriler'in kendisine çocuklarını göstermemesine sinirlenen Tangöze'nin, önümüzdeki Cumartesi günü gerçekleşecek nikahın ardından velayet davası için soluğu mahkemede alacağı öne sürüldü.
Kıvılcım Ural,Seçkin Piriler,Bora Füzesi
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:12