24.06.2019 15:55
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Veli Çetin Göztepe'de

Veli Çetin Göztepe

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Menemenspor'da forma giyen Veli Çetin'i renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Menemenspor'da forma giyen Veli Çetin'i renklerine bağladı.

Hatayspor 'dan Murat Paluli 'yi alarak transfer sezonunu resmen açan Göztepe, ikinci imzayı Veli Çetin'e attırdı. Geçtiğimiz günlerde Veli Çetin ve Menemenspor ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 2013 yılında Menemenspor ile profesyonel futbol hayatına başlayan ve takip eden 6 sezonda da İzmir ekibinin formasını terleten Veli, burada 201 maça çıkarken bu maçlarda 26 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Hatayspor , Murat Paluli , Spor

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