Veli Kavlak Geri Döndü

Beşiktaş 'ta 2011-18 sezonları arasında forma giyen Veli Kavlak 'ın sözleşmesi, kulüp tarafından sezon başında tek taraflı fesh edilmişti.

Bu olayın ardından ameliyat için kulüpten izin alamadığından dolayı beklettiği omuz ameliyatını gerçekleştiren 30 yaşındaki isim, operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Salondaki çalışmalarının ardından dün sahaya inen ve topla antrenmanlara da başlayan Veli Kavlak, ara transfer döneminde futbol kariyerine kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor. (Fanatik)