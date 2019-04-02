Veli Şahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KÜTAHYA TAVŞANLI belediye başkan adayı olan Veli Şahin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KÜTAHYA TAVŞANLI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Veli Şahin isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KÜTAHYA TAVŞANLI adayı Veli Şahin kimdir? BTP KÜTAHYA TAVŞANLI adayı Veli Şahin yüzde kaç oy aldı?

Veli Şahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KÜTAHYA TAVŞANLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Veli Şahin TAVŞANLI ilçesinde % 0,14 oranında oy almıştır. TAVŞANLI ilçesinde % 0,14 oranında oy olan Veli Şahin adlı BTP adayı toplamda 63 adet oy sayısına ulaştı.

KÜTAHYA TAVŞANLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.