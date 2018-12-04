Veliaht Prens, Kaşıkçı Öldürülürken Cinayetten Haberdar Olan Başyardımcısı ile 11 Kere Mesajlaşmış

04 Aralık 2018 Salı 12:27



04 Aralık 2018 Salı 12:27

Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, CIA'in Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülerek parçalara ayrılması sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetten haberdar olan başyardımcısı ile 11 kere mesajlaştığının tespit edildiği belirtildi.Cemal Kaşıkçı cinayetini gerçekleştiren 15 kişilik ekibin başında Muhammed bin Selman'ın yakın danışmanı Mahir Mutreb'in olduğu biliniyordu. CIA, Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından Mahir Mutreb'in telefon ederek "Patronuna Kaşıkçı'nın öldüğünü söyle" dediği, Saud el Kahtani ile Veliaht Prens Muhammed'in 11 kere mesajlaştığı iddiasında bulundu.Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde CIA'in, "Operasyon timinin operasyonu Muhammed bin Selman'ın yetki vermesi dışında yürütmesi ihtimal dışıdır" değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.Gazetede, Veliaht Prens'in ölüm emrini verdiği konusunda doğrudan bir delil olmamasıyla birlikte makul bir değerlendirmenin Veliaht Prens'in bundan sorumlu olduğunu ortaya koyacağı değerlendirilmesi yapıldı. Gazete ayrıca, ABD Kongresi liderlerinin Kaşıkçı cinayeti davasının bağımsız bir uluslararası soruşturma ekibi tarafından yürütülmesi konusunda ısrarcı olması gerektiğini vurguladı. - WASHINGTON