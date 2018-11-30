Veliaht Prens Salman, Hindistan Başbakanı Modi ile Görüştü

Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, G20 Zirvesi için geldiği Arjantin
'de Hindistan
Başbakanı Narendra Modi
ile bir araya geldi.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires
, G20 Zirvesi'nin yanı sıra zirve için ülkeye gelen liderlerin ikili görüşmelerine de ev sahipliği yapıyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın öldürülmesinin ardından gözlerin çevrildiği Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman Arjantin'de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Selman, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. Veliaht Prens'in odasında gerçekleştirilen toplantıda Modi ve Selman, Suudi Arabistan ve Hindistan'ın teknoloji, tarım ve enerji sektörlerinde yatırımlarını arttırması konularını ele aldı.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk kez büyük bir uluslararası organizasyona katılan Veliaht Prens, Suudi Arabistan'ın Hindistan'a petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu ifade etti. Prens Selman
, Hindistan'ın liman, otoyol ve diğer projelerinin inşasını hızlandırmaya yardımcı olmak için yarı-resmi bir varlık fonu olan Hindistan Ulusal Yatırım ve Altyapı Fonu'ndaki ilk yatırımın yakında tamamlanacağını söyledi.
G20'de Hindistan Başbakanı Modi'ye refakat eden Hindistan Dışişleri Bakanı
Vijay Gokhale, "Veliaht Prens, Suudi Arabistan'nın teknoloji, enerji ve tarım alanlarında Hindistan'a yapacağı gelecek yatırımlarından bahsetti" sözleriyle toplantıya ilişkin bilgi verdi. "Gelecek 2 ya da 3 yıl içerisinde Suudi Arabistan'ın Hindistan'daki yatırımlarının artmasını bekliyoruz" şeklinde konuşan Gokhale, "Başbakan Modi, stabil enerji fiyatları üzerinde durdu ve iki lider en büyük ham petrol tedarikçisi olan Suudi Arabistan'ın özellikle Hindistan için fiyatları dengeleyebileyeceği yollar üzerine istişarede bulundu" dedi.
Selman ve Modi, askeri üretim alanında iş birliği ve Suudi Arabistan'ın silah geliştirme çabalarını da ele aldı. - BUENOS AIRES
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