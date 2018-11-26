Veliaht Prensin Ziyaretine Karşı Tunuslular Sokağa Döküldü

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turuna çıkan Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkelerine gerçekleştireceği ziyarete karşı, Tunuslular protesto gösterisi gerçekleştirdi.
Başkentin merkezindeki Habib Burgiba
Caddesi'ndeki Belediye Tiyatrosu önünde toplanan yüzlerce gösterici, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Tunus ziyaretine karşın "Tunus toprağını kirletmeye, hayır" çağrısıyla protesto gösterisi düzenledi.
Suudi Arabistan,Cemal Kaşıkçı
26 Kasım 2018 Pazartesi 23:59