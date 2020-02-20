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Veliler depreme hazırlandı

22 Ocak'tan bu yana depremlerin devam ettiği Manisa'da, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor.

20.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:12Veliler depreme hazırlandı
22 Ocak'tan bu yana depremlerin devam ettiği 'da, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Mehmet Suphi Egemen İlkokulu velilerine deprem semineri düzenlendi.

Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Mehmet Suphi Egemen İlkokulu işbirliğinde öğrencilerin yanı sıra velilere de deprem semineri düzenlendi. İl AFAD Müdürü Güray Karakaya'nın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin yanı sıra deprem esnasında daha az zarar görmek için nasıl hareket edilmesi gerektiği ve depremden sonra nasıl davranılması gerektiği teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Konuşmanın ardından Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan tarafından, AFAD Müdürü Karakaya'ya çiçek takdim edildi. - MANİSA

Deprem, Manisa, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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