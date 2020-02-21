Haberler » Yaşam » Veliler, kitap okuma atölyesinde biraraya geliyor - Haberler

Veliler, kitap okuma atölyesinde biraraya geliyor

Altınküre Okulları 3'üncü sınıfı velileri her ay kitap okuma sohbetinde bir araya geliyor.

21.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:16Veliler, kitap okuma atölyesinde biraraya geliyor
Altınküre Okulları 3'üncü sınıfı velileri her ay kitap okuma sohbetinde bir araya geliyor.

Altınküre İlkokulu 3/A Sınıf Öğretmeni Sema Top, her ay Altınküre Kitap-Cafe'de velilere yönelik okuma atölyesi etkinliği düzenliyor. Sınıf Öğretmeni Sema Top konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu etkinliği ayda bir gönüllü okuyucular ile devam ettirmeyi planlıyoruz. Velilerimiz bu etkinliğe gönüllü olarak katılıyor. Katılım sayısının artarak devam edeceğine inanıyorum. Çocuklarımız okurken biz neden okumayalım? okumanın ve bilgi sahibi olmanın yaşı yoktur. Çocuklarımıza en iyi örnek onlarla empati kurarak ve okuyarak olur" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 15:52:24