Veliler kuduz hastalığı konusunda bilgilendirildi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen sağlık seminerinde velilere "Hayvan Isırıklarında İlkyardım ve Kuduz" konusunda bilgi verildi.



Bağcılar Belediyesi, Kuduz konusunda farkındalığı arttırmak ve hastalık ile ilgili bilgi vermek amacıyla eğitim semineri organize etti. Koca Yusuf Bilgi Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Dr. Hüseyin Budak velilere seslendi. Kuduzun ölümle sonuçlanan ancak aşı ile önlenebilir viral bir hastalık olduğuna dikkat çeken Budak, "Isırıklarda ilk yardım çok önemlidir. Öncelikle ısırılan yeri bol suyla yıkamamız gerekiyor. Yanımızda varsa sabunla yıkarsak daha iyi olur. En az 5 dakika yıkamamız gerekiyor. Böylece mikropların vücuda girmesine engel olacağız. Mikroplar salyayla vücuda giriyor, kuduz ve benzeri hastalıklara yol açıyor. Eğer kanama varsa bezle kapatabiliriz. Sonra da tentürdiyot gibi bir antiseptikle müdahale ediyoruz. Kuduz geri dönüşü olmayan bir hastalık o yüzden ilk müdahale çok önemli" dedi.



"59 binin üzerinde insan kuduz nedeniyle hayatını kaybetmektedir"



Hastalığın hayvanın ısırması, tırmalaması, salyanın çatlak deriye, göz, ağız ve buruna temasıyla bulaştığını söyleyen Budak, sözlerine şöyle devam etti: "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 59 binin üzerinde insan kuduz nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Köpek, kedi, keçi, at, eşek, inek gibi evcil hayvanlar ile kurt, tilki, çakal, domuz, ayı, sansar, kokarca, gelincik, kirpi, köstebek gibi yabani hayvanlar kuduza yakalanabilir. İnsana bulaşmasının yüzde 99'unun kaynağı kuduz köpeklerdir. Isırılan vücut bölgesinde duyu değişikliği, yutma güçlüğü, sudan korkma, bilinç kaybı, vücutta kasılmalar ve kaygı bozuklukları kuduzun insanlar üzerindeki belirtileridir."



Aşının hastalığın insanlara bulaşmasının engellenmesi açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Dr. Budak, "Beslediğimiz kedi ve köpeklere her yıl kuduz aşısı yaptırarak hayvanlarımızı, kendimizi ve toplumu kuduzdan koruyabiliriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA