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Veliler okul alış verişinde

Erzurum'da okulların açılmasına bir gün kala kırtasiye, okul forması ve okul çantası satan işyerlerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor.

07.09.2019 13:36 Veliler okul alış verişinde
Erzurum'da okulların açılmasına bir gün kala kırtasiye, okul forması ve okul çantası satan işyerlerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor.

Veliler çocuklarının okul alış verişlerini yaparken fiyatların pahalı olmasından dolayı şikayetçi olurken, esnaf her bütçeye uygun ürünlerin olduğunu dile getiriyorlar.

Kırtasiye alışverişlerinde geçtiğimiz yıla oranla fiyatların yüzde 50 oranında artış gösterdiğine dikkat çeken veliler, "İmkanlar ölçüsünde çocukların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Fiyatlar çok pahalı" dediler.

Kırtasiye ve çanta satıcıları ise fiyatların her bütçeye uygun olduğunu belirterek, "Ucuz da pahalı da çantalarımız var. Herkes bütçesine uygun olanı alıyor" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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