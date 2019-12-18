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Veliler okul kantini ve çevresinde asitli içecek satışına tepkili

İstanbul'da okul kantini ve çevresinde asitli ve gazlı içecek satışı yapılması, velilerin tepkisini çekti.

18.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:15Veliler okul kantini ve çevresinde asitli içecek satışına tepkili
'da okul kantini ve çevresinde asitli ve gazlı içecek satışı yapılması, velilerin tepkisini çekti. Veliler asitli içeceklerin çocuklar için zararlı olduğunu ve okullarda satılmaması gerektiğini belirtti.
İstanbul'da veliler okul kantinlerinde ve okul çevresinde asitli ve gazlı içeceklerin satışı konusunda tepkili. Çocuk sahibi anne babalar, asitli içeceklerin çocukların sağlığına zararlı olduğunu belirtti. Ayıca veliler okul kantinlerinde ve çevresinde asitli içecek satışı yapılmaması gerektiğini, onun yerine süt veya ayran gibi içeceklerin satışının doğru olacağını da dile getirdi.
Okul kantinlerinde asitli ve gazlı içecek satışı hakkında konuşan bir vatandaş, "iki çocuk babasıyım. Okul kantinleri ve çevresinde asitli içeceklerin satılmasına karşıyım. Okul idaresinin bu konulara daha duyarlı olmasını istiyorum. Madem bizim geleceğimiz çocuklar, çocukları en iyi şekilde beslememiz gerekmez mi? Biz anne baba olarak gerekli incelikleri gösteriyoruz. Ben genelde eve asitli içecek almam. Öğretmenler ve kantin görevlilerinden de ben bunu isterim. Bunda en büyük rolü bence okul idaresi oynamalı. Yetkililerin bunu denetlemelerinin daha sık yapmalarını istiyorum" dedi.
Çocuğunu okuldan alan bir anne, "Mümkün olduğunca ben ve veli arkadaşlar çocuklarımıza içmemeleri konusunda tembihte bulunuyoruz. Süt ayran gibi daha sağlıklı şeyler içirmeye gayret ediyoruz" dedi.
Başka bir vatandaş ise, "Bunların yasaklanması lazım. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde böyle bir şey var mı? Bu böyle olmaz. Geçenler de de iki çocuk öldü haberlerde de görüyoruz. Kaç kişinin daha canı yanacak" diye konuştu.
Asitli içeceklerin çocuklara zararlı oluğunu belirten vatandaş, "Benim görüşüm ayran veya süt satılsa daha iyi olur. Meyve suyu da o kadar iyi değil. En sağlıklısı sütle ayran olabilir" şeklinde konuştu.
(İHA)

İstanbul, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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