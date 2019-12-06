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Veliler, okulun yanındaki atıl binanın yıkılmasını istiyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Cengiz Topel İmam Hatip Ortaokulu yanında atıl vaziyette bulunan binanın, öğrenci velileri tehlike saçtığı için yıkılmasını istiyor.

06.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:22Veliler, okulun yanındaki atıl binanın yıkılmasını istiyor
'nin ilçesinde bulunan Cengiz Topel İmam Hatip Ortaokulu yanında atıl vaziyette bulunan binanın, öğrenci velileri tehlike saçtığı için yıkılmasını istiyor.

İlçeye bağlı Beşparmak mahallesindeki Cengiz Topel İmam Hatip Ortaokulu öğrenci velileri, okulun hemen bitişiğinde bulunan ve kullanılmayan 2 katlı atıl binanın tehlike saçtığı için yıkılmasını istiyor. Konu ile ilgili mahkeme sürecinin devam ettiğini ifade eden veliler, zaman zaman binaya giren insanların öğrencileri rahatsız etmeye devam ettiğini ve çocukların korktuğunu ifade etti.

Öğrenci velisi binanın yıkılmasını istediklerini belirterek; "Bu çevrede genelde okulun yanındaki bu binada içeri giriyorlar. Kız çocuklarına genelde Cuma günleri öğle saatlerinde 'içeriye gelin' diye işaret yapıyorlar. Çocuklar korkup içeri kaçıyor. Öğretmenler geliyor, takip ediyor ama bulamıyor. Çevrede de alkol alanlar var, okulun etrafını dolanıyorlar. Genelde öğretmenlerin olmadığı zamanlarda geliyorlar. Buranın yıkılmasını istiyoruz güvenlik için, çocuklarımız için bir olay olmadan. Sakin bir şekilde güzel bir ortam olsun. İnşallah kötü bir şeyler olmaz" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci velisi ise çocukların başına iş gelmesini istemediklerini dile getirerek; "İlla birilerinin zarar görmesine gerek yok. Yıkılmasını istiyoruz buranın. Hem mahalleli hem de veli olarak. Çocuklarımız top kaçtığı zaman almak zorunda kalıyorlar. Başlarına bir iş gelmesini istemiyoruz burada" dedi. - KAYSERİ

Cengiz Topel, Kocasinan, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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