Veliler ve Öğretmenlerden Kan Bağışı

30 Kasım 2018 Cuma 10:54



30 Kasım 2018 Cuma 10:54

Samsun Bafra 30 Ağustos İlkokulunda öğretmen ve veliler tarafından kan bağışında bulunuldu.Okul aile birliği ve sınıf anneleri ile yapılan iş birliği çerçevesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Veliler ve veli yakınları kampanyaya destek vermek amacıyla okula gelerek kan bağışında bulundu. Okul Müdürü Recep Arabacı, "Okulumuzda birçok öğrenci, öğretmen ve velilere eğitimler verilerek kan bağışının sosyal bir sorumluluk olduğu vurgulanmış ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin kan bağışı konusunda daha da bilinçlendirilmiştir. Öğrencilerimize örnek olması amacıyla Kızılay ile işbirliği içinde düzenlediğimiz kan bağışı kampanyamıza destek veren velilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.Katılımın yüksek olduğu kan bağışı kampanyasında 110 vatandaş kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan velilere ve vatandaşlara sınıf anneleri tarafından hazırlanan yiyecekler ikram edildi. - SAMSUN