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Veliler Yazar Emre İşgüzar ile buluştu

Adana'nın Ceyhan ilçesi Remzi Oğuz Arık İlkokulu'nda hayata geçirilen "Bir Çay Bir Kitap" projesi kapsamında veliler "Güneşin Çocukları" kitabının Yazarı Emre İşgüzar ile buluştu.

06.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:00 Veliler Yazar Emre İşgüzar ile buluştu
'nın Ceyhan ilçesi Remzi Oğuz Arık İlkokulu'nda hayata geçirilen "Bir Bir Kitap" projesi kapsamında veliler "Güneşin Çocukları" kitabının Yazarı Emre İşgüzar ile buluştu.

Bu yıl hayata geçirilen projeyle, okul öğretmenleri tarafından belirlenen kitaplar velilere dağıtılıyor. Öğrencilerin yanı sıra velilere de kitap okuma alışkanlığı kazandıran Remzi Oğuz Arık İlkokulu öğretmenleri, bu sayede anne babalarını örnek alan öğrencilerine hem kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor hem de derslerindeki başarıları artırıyor.

"Bir Çay Bir Kitap" projesi kapsamında son olarak "Güneşin Çocukları" kitabını okuyan veliler ve öğretmenler, okul idaresinin daveti üzerine kitabın Yazarı Emre İşgüzar ile buluştu. Okul dışında gerçekleşen buluşmada veliler kitap hakkindeki görüşlerini, eleştirilerini ve merak ettiklerini yazara aktardı. Güneşin Çocukları kitabının enine boyuna konuşulduğu "Bir Çay Bir Kitap" projesine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yazar Emre İşgüzar, "Remzi Oğuz Arık Arık İlkokulu idaresini ve öğretmenleri böyle güzel bir proje yaptıkları için tebrik ederim. Okurlarımızın eleştirileri, önerileri bir yazar için çok önemlidir" dedi.

Günümüzdeki en büyük eksikliği özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle toplumda kitaplara bağlığın azaldığının altını çizen Remzi Oğuz Arık İlkokulu Müdürü Remzi Varan, "Çocuklarımıza ve velilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için bir çay bir kitap projesini başlattık. Ailelerin çocuklarıyla evde kitap okuması, öğrencilerimize en büyük örnek. Çünkü çocuklarımız sadece ailelerinin ya da büyüklerinin söylediklerini değil, yaptıklarını daha çok örnek alıyor. Etkinlik hem velilerin hem de öğrencilerin çok hoşuna gidiyor. Okuma alışkanlığı arttıkça da öğrencilerin derslerindeki başarıları da paralel olarak artmaya devam ediyor" dedi.

Etkinlikten memnun olduklarını belirten velilerden Esra Saraçoğlu, "Öncelikle öğretmenlerimize ve müdürümüze teşekkür ederim. Güzel bir etkinlik. Evde işlerden dolayı kitap okuyamıyoruz. Ama bu proje sayesinde evde bizlerin kitap okuduğunu gören çocuklarımızda bizleri örnek alarak okuma alışkanlığı kazandığını görüyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Remzi Oğuz Arık, Adana, Çay, Güncel

Kaynak: İHA

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