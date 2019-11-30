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Veliler yeniden okul sıralarında

Uğur Okulları, ailelerin, çocuklarının yaşadığı sınava hazırlık sürecini deneyimlemeleri, empati kurabilmeleri amacıyla düzenlediği "Bir günlüğüne ben olur musun?" projesinde veliler okulda ders işledi.

30.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:04Veliler yeniden okul sıralarında
Uğur Okulları, ailelerin, çocuklarının yaşadığı sınava hazırlık sürecini deneyimlemeleri, empati kurabilmeleri amacıyla düzenlediği "Bir günlüğüne ben olur musun?" projesinde veliler okulda ders işledi.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ilk kez Uğur Okulları Kampüsü tarafından hayata geçirilen ve bu yıl genelinde 44 ile yayılan projede veliler yeniden öğrenci sıralarına oturdu.

Üniversite sınavına hazırlık sürecinde kaygı yaşayan 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin velileri, onların bu duygu durumlarını paylaşabilmek ve empati kurabilmek adına 5 saatliğine derse girdi. 30 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen projeye katılan öğrenci velileri çocuklarının yerine geçti, sınıf kurallarına uyarak ders dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, öğrencilerin emek verdikleri bir süreçten geçtiklerini ve hayatlarını şekillendirecekleri bir sınava tabi tutulduklarını dile getirerek yaşadıkları kaygının boyutuna değindi.

Öğretmenler ve velilerin öğrencilere verdikleri öğütlerden yola çıkıldığını kaydeden Sezgin, "Velilerimizin empati kurmasını hedefledik. Bugün okula üniforma giyerek geldiler. Sınava girmek, ölçmek ve ölçülmek, 40 dakika ders dinleyip 10 dakika teneffüse çıkmak, cep telefonunu dışarıda bırakmak, akşam ev ödevi yapmak, 3 ay sonraki sınavı düşünmek duygusunu velilerimize yaşatmak istedik.
Bilgilerimiz uçar ancak duygular kalıcıdır. Velilerimiz aslında bugün 5 saatlik empati kurdular. Soru çözüyorlar, tahtaya çıkıp sözlü oluyorlar. Sınava hazırlık yapıyorlar. Aslında onlara baskının, öğrenmenin önünde bir bariyer olduğunu ve onların duygularını anlamaları gerektiğini aktarmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye, Bornova, İzmir, Ekonomi

Kaynak: AA

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