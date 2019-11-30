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Veliler yıllar sonra yeniden öğrenci oldu

Ailelerin, çocuklarının sınava hazırlık sürecinde yaşadıkları stresi deneyimlemeleri ve empati kurmaları amacıyla hayata geçirilen 'Bir günlüğüne ben olur musun?' projesinde veliler yıllar sonra yeniden öğrenci olarak ders dinledi.

30.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:30Veliler yıllar sonra yeniden öğrenci oldu

Ailelerin, çocuklarının sınava hazırlık sürecinde yaşadıkları stresi deneyimlemeleri ve empati kurmaları amacıyla hayata geçirilen  'Bir günlüğüne ben olur musun?' projesinde veliler yıllar sonra yeniden öğrenci olarak ders dinledi.

Geçen yıl ilk kez Uğur Okulları Kampüsü tarafından hayata geçirilen ve bu yıl genelinde 44 ile yayılan projede veliler yeniden öğrenci sıralarına oturdu. Üniversite sınavına hazırlık sürecinde kaygı yaşayan 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin velileri, onların bu duygu durumlarını paylaşabilmek ve empati kurabilmek için 5 saatliğine derse girdi. Bugün gerçekleşen projeye katılan veliler, çocuklarının yerine geçti, sınıf kurallarına uyarak ders dinledi.

"AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİN YAŞADIĞI GÜÇLÜĞÜ VELİLERE HİSSETTİRMEK"

Projeye ilişkin bilgi veren Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, öğrencilerin emek verdikleri bir süreçten geçtiklerini ve hayatlarını şekillendirecekleri bir sınava tabi tutulduklarını dile getirerek yaşadıkları kaygının boyutuna değindi.

Öğretmenler ve velilerin öğrencilere verdikleri öğütlerden yola çıkıldığını anlatan Sezgin, "Velilerimizin empati kurmasını hedefledik. Bugün okula üniforma giyerek geldiler. Sınava girmek, ölçmek ve ölçülmek, 40 dakika ders dinleyip 10 dakika teneffüse çıkmak, cep telefonunu dışarıda bırakmak, akşam ev ödevi yapmak, 3 ay sonraki sınavı düşünmek duygusunu velilerimize yaşatmak istedik. Bilgilerimiz uçar ancak duygular kalıcıdır. Velilerimiz aslında bugün 5 saatlik empati kurdular. Soru çözüyorlar, tahtaya çıkıp sözlü oluyorlar. Sınava hazırlık yapıyorlar. Aslında onlara baskının, öğrenmenin önünde bir bariyer olduğunu ve onların duygularını anlamaları gerektiğini aktarmaya çalışıyoruz" dedi.



Türkiye, Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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