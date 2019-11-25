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Velilerden Nuray öğretmene anlamlı hediye

Burhaniye ilçesinde, Faruk Kızıklı İlkokulu 1-A sınıfı öğrenci velileri, Öğretmenler gününde sınıf öğretmeni Nuray Çavdar adına 10 adet ağaç dikilmesi için bağışta bulundu.

25.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:24Velilerden Nuray öğretmene anlamlı hediye
ilçesinde, Faruk Kızıklı İlkokulu 1-A sınıfı öğrenci velileri, Öğretmenler gününde sınıf öğretmeni Nuray Çavdar adına 10 adet ağaç dikilmesi için bağışta bulundu. Ayrıca, bir de slayt gösterisi hazırlayan veliler, öğretmene duygusal anlar yaşattı.

Faruk Kızıklı İlkokulu 1-A sınıfı öğrenci velileri, Öğretmenler günü dolayısı ile Öğretmen Nuray Çavdar adına 10 adet ağaç dikilmesi sağladı. Veliler, ayrıca sınıftaki öğrencilerin yer aldığı slayt gösterisi hazırladı. Slaytı izleyen Öğretmen Nuray Çavdar, duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Öğretmenlerinin duygusal halini gören öğrencileri ise koşarak öğretmenlerine sarıldı. Öğretmen Nuray Çavdar, velilere çok teşekkür ederken, "Bir kez daha iyi ki öğretmen olmuşum diyorum. Öğretmenlik iş değil sevgidir. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi. Daha sonra, velilerin hazırladıkları pasta kesilirken, öğrencilere ikram edildi. . - BALIKESİR

Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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