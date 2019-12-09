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Velilerden özel okulda maaş alamadıkları iddia edilen öğretmenlere destek

Doğa Kolejlerinde eğitim alan öğrencilerin velileri, Sultan Ahmet Meydanı'nda bir araya gelerek maaşlarını alamadıkları iddia edilen öğretmenlere sahip çıktı.

09.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:09Velilerden özel okulda maaş alamadıkları iddia edilen öğretmenlere destek
Doğa Kolejlerinde eğitim alan öğrencilerin velileri, Sultan Ahmet Meydanı'nda bir araya gelerek maaşlarını alamadıkları iddia edilen öğretmenlere sahip çıktı.

'da bulunan Doğa Kolejlerinde eğitim alan öğrencilerin velileri, okullarda bulunan öğretmenlerin 3 aydır maaşlarını alamadıkları yönündeki iddialar üzerine Sultan Ahmet Meydanı'nda bir araya geldi. Veliler okullarda bulunan öğrencilerinin derslerinin aksamaması ve eğitimlerin devam etmesi için yetkililere seslendi. Veliler adına basın açıklaması yapan Hale Gönüllü, amaçlarının öğretmenlerin sesi olmak olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın eğitim hakkı bir oldubittiye getirilerek elimizden alınmak istenmektedir. Nitelik eğitim ve öğretmen olmazsa olmazlardandır. Eğitime devam edecek kampüslerin fiziksel olarak kullanılmasının sağlanmasını istiyoruz. Öğretmen ve çalışanların ücretlerinin ödenmesini istiyoruz" dedi.

Veliler açıklamanın ardından topladıkları dilekçeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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