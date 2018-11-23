Velilerden Sürpriz Kutlama

Kütahya
'nın Şaphane
ilçesi İlkokulu velileri, öğretmenlerine sürpriz 24 Kasım Öğretmen Günü kutlama töreni yaptı.
Şaphane İlkokulu velileri hazırlamış oldukları pasta ve keklerle okulda görev yapan tüm öğretmenler sürpriz yaparak 24 Kasım Öğretmenler günün kutladılar. Okul Müdürü
Mustafa Dertli ve tüm öğretmenlerin katıldığı sürpriz etkinlikte veliler; "Çocuklarımızın geleceği için canla başla çalışıp onlara güzel bir gelecek için çalışan fedakar bir şekilde eğitim veren öğretmenlerimizin bu günlerinde yalnız bırakmayarak onların bu kutlu günlerini kutlamak istedik. Okul müdürü Mustafa Dertli nezdinde tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarız." dediler.
Okul Müdürü Mustafa Dertli, yaptığı açıklamada, "Çok güzel ve duygulandıran bir sürprizle karşılaştık. Öğrenci velilerimiz bize böylesine güzel bir gün yaşattılar. Şahsım ve öğretmen arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Şaphane,Kütahya