10 Aralık 2018, 10:28
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Veliler, Okuldaki Bitmeyen Tadilattan ve Uzun Tuvalet Kuyruklarından Şikayetçi

İstanbul Kozyatağı'nda bulunan İlhami Ertem Ortaokulu öğrencilerinin velileri, tuvalet tadilatının 5 aydır bitmediğini belirterek okul yönetiminden şikayetçi oldu. Çocuklarının hijyen sorunu nedeniyle tuvalete girmek istemediğini söyleyen veliler, "Bu sorunumuzu yetkililer bir an önce çözsün" dedi.

İstanbul Kozyatağı'nda, İlhami Ertem Ortaokulu öğrencilerinin velileri, tuvalet tadilatının 5 aydır bitmediğini belirterek okul yönetiminden şikayetçi oldu. Tuvaletlerin halini haberler.com'a gönderen veliler, "Bu sorunumuzu yetkililer bir an önce çözsün" dedi.

TADİLAT 5 AYDIR BİTMİYOR

İstanbul'da Kozyatağı'ndaki İlhami Ertem Ortaokulu öğrencilerinin velileri, tuvalet tadilatının 5 aydır bitmek bilmediğini belirterek şikayetlerini dile getirdi.

"ÇOCUKLARIMIZ TUVALET İHTİYACINI EVE KADAR SAKLIYOR"

Çocuklarının hijyen sorunu nedeniyle tuvalete girmek istemediğini belirten veliler, "Öğrenciler birer adet tuvalet kullandığı için uzun kuyruklar oluşuyor. Hasta olmalarından korkuyoruz. Çocuklarımız tuvalet ihtiyaçlarını eve kadar saklamak zorunda kalıyor." dedi.

"BU SORUNUMUZU YETKİLİLER BİR AN ÖNCE ÇÖZSÜN"

Okul tuvaletlerinin halini haberler.com'a gönderen veliler okul yönetiminin rahat tavırlarından şikayetçi olduklarını belirterek, "Bu sorunumuzu yetkililer bir an önce çözsün" dedi.

İstanbul
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:28



YORUMLAR (3)
MÜDÜR: okula para vermeyip hacı hocaya paraları saçanları suçlayın okul napsın para yoksa cebinden mi yaptırsın. Çok biliyorsanız verin cebinizden veliler.
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SEREN CAN: Yep Yeni büyük türkiye işte kocaman yepyeni türkiye bazıları diyor ya yalancılar
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TÜRK VATANDAŞI: Yeni büyük Türkiye Büyük ülke diyorlar birde ama bu görüntüye de bir bahane bulurlar direk eski Türkiye diye başlarlar yalancı lar gerçekler ortada ülkede değişen tek şey siyasetçileri çok zengin olmaları gariban insanların sırtından geçinen kişiler
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