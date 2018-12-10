Veliler, Okuldaki Bitmeyen Tadilattan ve Uzun Tuvalet Kuyruklarından Şikayetçi

İstanbul Kozyatağı'nda, İlhami Ertem Ortaokulu öğrencilerinin velileri, tuvalet tadilatının 5 aydır bitmediğini belirterek okul yönetiminden şikayetçi oldu. Tuvaletlerin halini haberler.com'a gönderen veliler, "Bu sorunumuzu yetkililer bir an önce çözsün" dedi.

TADİLAT 5 AYDIR BİTMİYOR

İstanbul'da Kozyatağı'ndaki İlhami Ertem Ortaokulu öğrencilerinin velileri, tuvalet tadilatının 5 aydır bitmek bilmediğini belirterek şikayetlerini dile getirdi.

"ÇOCUKLARIMIZ TUVALET İHTİYACINI EVE KADAR SAKLIYOR"

Çocuklarının hijyen sorunu nedeniyle tuvalete girmek istemediğini belirten veliler, "Öğrenciler birer adet tuvalet kullandığı için uzun kuyruklar oluşuyor. Hasta olmalarından korkuyoruz. Çocuklarımız tuvalet ihtiyaçlarını eve kadar saklamak zorunda kalıyor." dedi.

"BU SORUNUMUZU YETKİLİLER BİR AN ÖNCE ÇÖZSÜN"

Okul tuvaletlerinin halini haberler.com'a gönderen veliler okul yönetiminin rahat tavırlarından şikayetçi olduklarını belirterek, "Bu sorunumuzu yetkililer bir an önce çözsün" dedi.