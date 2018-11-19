Velilere Afet ve İlkyardım Eğitimi

Ev kazaları, doğal afet ve benzeri durumlara karşı hazırlıklı olunabilmesi için eğitim çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Gölmarmara Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi velilerine yangın, deprem, soba, baca temizleme, mutfak tüpü, doğalgaz gibi evde oluşabilecek kazalara yönelik afet eğitimi verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Cülen'in de katıldığı eğitime, veliler ilgi gösterdi. Teorik ve uygulamalı gerçekleşen eğitim sonunda veliler, gösterdikleri hassasiyet nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.