Velilere "çocuk kalp sağlığı" eğitimi

Türk Kalp Vakfı
ve İtalyan Kalp Vakfı ortaklığıyla Batman
'daki 164 okulda, çocuk kalp sağlığı konusunda velilere eğitim verilecek.Türkiye
ve AB
arasında Sivil Toplum Diyaloğu 5. Hibe Programı kapsamında destek kazanan Türk Kalp Vakfı
ve İtalyan Kalp Vakfı'nın "Kalp Sağlığı Network Projesi", Taksim
'de bir otelde düzenlenen toplantıda tanıtıldı.
İki ülke arasındaki bilgi paylaşımının iyileştirilmesi ve bir rehber oluşturulmasının hedeflendiği proje kapsamında, pilot bölge olarak Batman
'daki 164 ilk ve orta okul belirlendi. Çocukların ailelerine yönelik yapılacak aşamalı eğitimde ilk olarak velilerin, çocuk kalp sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.
Toplantıda konuşan Türk Kalp Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven, dünyada ve Türkiye
'de kalp hastalıklarından ölüm oranlarının çok fazla olduğunu söyledi. Güven, "Amacımız halkımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yaparak bu oranları aşağıya doğru çekmek. Bunun için en önemli olaylardan biri de birtakım değerleri kontrol ettirmek ve kontrol altına alarak yaşamımızı daha kaliteli hale getirmek. Böylece hastalığı daha ötelemeyi sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.Batman
'da gerekli ziyaretleri yaparak incelemelerde bulunduklarını belirten Güven, "Okullarda 6-14 yaş arası çocuklar ve bu çocukların ailelerine yönelik çocuk kalp hastalıkları konusunda bilgilendirme çalışması yapılacak. Çalışmalarımız 1 Nisan
'da başladı ve bu çalışma 30 Haziran 2020 yılına kadar devam edecek. Daha sonra bunu akademik bir rapor haline getireceğiz." diye konuştu.
İtalyan Kalp Vakfı Başkanı Emanuela Folco, İtalya'da vakfın faaliyetlere başladığı günden itibaren önemli ve başarılı projelere imza attığını söyledi. Türkiye
ile yaptıkları kalp sağlığı networkünün de çok faydalı olacağına inandığını dile getiren Folco, "Vakıf olarak birçok ortak projeye destek veriyoruz. Türkiye ile birlikte yaptığımız bu projenin bir parçası olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Zaten millet olarak birbirimizi yüzyıllardır tanıyoruz. Türk insanı ve İtalyan insanının birçok ortak özellikleri bulunuyor. Sizin hastalarınız, bizim hastalarımızdır." şeklinde konuşu.
Toplantıya, Türk Kalp Vakfı Onursal Başkanı Çetin Yıldırımakın, Proje Koordinatörü Şebnem Ören
ile Türk ve İtalyan davetliler katıldı.
Kaynak: AATürk Kalp Vakfı
, Sağlık