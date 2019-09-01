Velilere kırtasiyeleri esnaftan alın çağrısı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenci velilerine esnaf ve sanatkarlardan alışveriş yapmaya davet etti.



Kırtasiye satışı yapan esnafları ziyaret eden Başkan Keskin, esnafların eğitim sezonu öncesi gerekli hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızı asıl işi kırtasiyecilik olan esnaflarımızdan alışveriş yapmaya davet ediyorum. Güvenli, kayıtlı ve kontrol edilebilir adres esnaflardır. Vatandaşlarımızdan hem kırtasiye, hem de giyim ürünlerini esnaflarımızdan almalarını istiyoruz. Gerçekten esnaflarımız sürekli denetim altında. Çünkü sağolsun devletimizin tüm resmi kurumları da esnafın işyerine gönül rahatlığı ile girip çıktığı için esnaflarımızı denetleyebiliyorlar" dedi.



Eğitim sezonu öncesi, sektör dışı bir çok yerin de kırtasiye malzemesi satışı yapacağı dikkatini çeken Keskin, "Maalesef tüm sektörlerde aynı sıkıntıyı ve süreklilik kazanan bu karmaşayı yaşıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın kullandığı malzemeler sağlıklı olmalı. Veliler fiyatı daha uygun olsun diye Uzakdoğu'dan ithal edilen merdiven altı ürünlerden tercih etmemeli. Markası ve nerede üretildiği belli olmayan, CE ve TSE damgası olmayan birçok ürün maalesef okulların açılmasına az zaman kala piyasada görülüyor. Belediyelerimizi ve tüm resmi kurumlarımızı görevlerini yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA