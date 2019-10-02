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Türkçe dersine ait kitabın kapağı, velilileri ayaklandırdı

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde Türkçe dersine ait bir soru bankası kitabının üzerindeki yazım yanlışı velileri isyan ettirdi. Birçok kişi kitabın yayından kaldırılmasını talep ediyor.

02.10.2019 11:12

Türkçe dersine ait bir soru bankası kitabının kapağındaki heceleme yanlışı, Gaziantep'te veli ve öğrencileri kızdırdı.

"TÜRKÇE BU KADAR AŞAĞILANAMAZ"

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde yaşayan Mustafa Gelebek, İslahiye Cumhuriyet Orta Okulu 5. sınıf öğrencisi çocuğu Sefa için kaynak kitap almak istedi. Bir kırtasiyeye giren Gelebek, kendisine verilen Türkçe kaynak kitabındaki kapağı görünce şaşırdı. Kapakta "Türkçe" kelimesinin yanlış bir şekilde hecelere ayrıldığını gören Mustafa Gelebek, "Türkçe bu kadar aşağılanamaz. Türkçe kelimesi bu şekilde bölünemez" dedi.

"KİTABIN YAYINDAN KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Kitabın yayından kaldırılmasını isteyen Gelebek, "Çocuğuma kaynak kitap alamaya geldiğimde bu kitabı verdiler. Bozuk bir başlık ve yazlım şekliyle nasıl basılmasına izin verilir. Böyle bir kapağa nasıl müsaade edilir aklım ermedi. Bir an önce bu kitabın yayında kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkçe dersine ait kitabın kapağı, velilileri ayaklandırdı

Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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