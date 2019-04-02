Velime Erdoğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ZONGULDAK KİLİMLİ belediye başkan adayı olan Velime Erdoğan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ZONGULDAK KİLİMLİ ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Velime Erdoğan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ZONGULDAK KİLİMLİ adayı Velime Erdoğan kimdir? Bağımsız ZONGULDAK KİLİMLİ adayı Velime Erdoğan yüzde kaç oy aldı?

Velime Erdoğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ZONGULDAK KİLİMLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Velime Erdoğan KİLİMLİ ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. KİLİMLİ ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Velime Erdoğan adlı Bağımsız adayı toplamda 11 adet oy sayısına ulaştı.

ZONGULDAK KİLİMLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.