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Velimeşespor, Bayburt deplasmanına konuk oluyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında Ergene Velimeşespor, Karadeniz temsilcisi Bayburt Özel İdare Spor takımı ile pazar günü Genç Osman Stadyumu'nda saat 14.00'te karşı karşıya gelecek.

18.10.2019 15:08Velimeşespor, Bayburt deplasmanına konuk oluyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında Ergene Velimeşespor, Karadeniz temsilcisi Bayburt Özel İdare Spor takımı ile pazar günü Genç Osman Stadyumu'nda saat 14.00'te karşı karşıya gelecek.

Tekirdağ'ı, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta başarıyla temsil eden Ergene Velimeşespor bu hafta sonu Bayburt deplasmanına konuk olacak. Ligde 11 puanla 9. sırada bulunan Bayburt Özel İdare ile karşılaşacak olan Ergene Velimeşespor Bayburt deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ergene Velimeşespor ligde oynamış olduğu 8 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak toplamış olduğu 8 puanla 13. sırada bulunuyor. Zorlu Karadeniz deplasmanında Bayburt Özel İdare Sporu yenerek 3 puan almak isteyen Ergene Velimeşespor ligde üst sıralara çıkmak istiyor. - TEKİRDAĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Karadeniz, Bayburt, Ergene, Spor

Kaynak: İHA

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